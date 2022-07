Zdjęcia kibiców z niedzielnego meczu Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin [MNÓSTWO ZDJĘĆ] Jarosław Jakubczak

W niedzielę (24.07) na Tarczyński Arena we Wrocławiu, w pierwszym domowym meczu w tym sezonie, Śląsk Wrocław pokonał Pogoń Szczecin (2:1). Kibice jak zawsze nie zawiedli. Cóż to były za emocje! Mamy mnóstwo zdjęć z trybun. Kliknij w zdjęcie, a do kolejnych slajdów można przejść również za pomocą strzałek lub gestów.