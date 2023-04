Wypadek w czynnej kopalni Surmin-Kaolin w Nowogrodźcu. Turysta utknął w mule, interweniowała OSP Nowogrodziec

Z pewnością ta sytuacja będzie nauczką dla uwięzionego mężczyzny, ale niech także będzie przestrogą dla Was. Białe piaski i lazurowa woda wydają się miejscem idealnym na weekendowy odpoczynek, lecz niestety jest to złudny raj - niebezpieczny teren czynnej kopalni. Na miejscu czyhają różne pułapki, m.in. wolne, wymyte przestrzenie, tzw. kawerny, w które można wpaść, zastoiska, które zasysają, wciągają wszystko, co się na nich znajdzie, hałdy piasku czy rura zrzucająca odpady.

Zdziwienie budzi lekkomyślność ludzi, którzy wykorzystują zrzut wody podobnie do prysznica, beztrosko zażywając kąpieli. Jest to rura zrzucająca odpady, wokół niej tworzy się miękki teren mogący wciągnąć człowieka. Piotr Krzyżanowski

Adam Myjkowski, kierownik Kopalni Surmin-Kaolin, w ubiegłym roku opowiadał nam, że na terenie kopalni zdarzały się już wypadki, na szczęście żaden z nich nie skończył się tragicznie. Pewnego razu w miękki teren zapadł się quad, a żeby go wyciągnąć potrzebny był specjalistyczny sprzęt. Innym razem w jeziorze topił się człowiek, udało się go uratować. Na Facebooku krążą historie o wciągniętych butach lub ludziach zassanych po pas. Nikt jednak nie podchodzi do tych niebezpieczeństw poważnie, a przecież takie sytuacje mogą skończyć się tragicznie.