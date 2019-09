Wrocław. Groźny wypadek na ul. Wyszyńskiego. Tworzą się korki

Ulica Wyszyńskiego w stronę mostów Warszawskich jest całkowicie zablokowana. Samochody stoją w coraz większym korku. Duży korek tworzy się też w przeciwnym kierunku.

Do wypadku doszło, gdy kobieta dochodziła już do wysepki w połowie przejścia dla pieszych. Potrącił ją jeep jadący lewym pasem jezdni. Ranna kobieta ma poważne obrażenia. Była jednak przytomna. Pogotowie ratunkowe zabrało ją już do szpitala.

Ulicą Wyszyńskiego nie kursuje komunikacja miejska. Jak informuje MPK, autobusy linii A, N, 128 skierowano objazdem przez pl. Bema i Jedności Narodowej.