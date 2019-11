WKK Wrocław wygrywa czwarty mecz z rzędu. Czyżby przy Czajczej grany był awans?

Piotr Niedźwiedzki - cóż to był za fenomenalny transfer! „Niedźwiedź” wrócił do Wrocławia po świetnym sezonie w Górniku Trans.eu Wałbrzych. Choć już wówczas pojawiały się głosy, że zawodnik tego kalibru powinien grać w EBL, 26-latek, kierowany sentymentem, przywdział na nowo barwy WKK. - Trener dzwonił do mnie chyba 30 razy dziennie - śmiał się przed sezonem Niedźwiedzki. Plan był prosty: mierzący 211 cm środkowy miał zaadresować główną bolączkę WKK - zbiórkę. Efekt? Nieprawdopodobny. Średnia 11.3 (!) zbiórki na mecz jest najwyższa w lidze. A i w klasyfikacji punktowej nazwisko Niedźwie-dzkiego figuruje na samym szczycie - 173 zdobyte punkty, średnia 19.2. Tuż za nim plasuje się jeszcze Tomasz Prostak, drugi z letnich nabytków WKK, autor 163 „oczek”.

Choć początek sezonu można było nazwać falstartem (dwie porażki w pierwszych trzech meczach - przyp. red.), miesiąc listopad w wykonaniu WKK jest wprost fenomenalny. Z czterech meczów wrocławianie dopisali sobie komplet punktów, a grali przeciwko rywalom z górnej ósemki, w tym z liderem ze Słupska.