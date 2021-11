Wałbrzyszanin Marcin Balcerowski, światowej sławy koszykarz na wózku, zrobił 400 kroków! Pomógł mu w tym egzoszkielet Adrianna Szurman

Ezgoszkielet pomaga pacjentom stanąć na nogi i odzyskać sprawność. Pacjentom z przerwanym kręgiem pomaga w rehabilitacji i lepszym funkcjonowaniu na wózku ADA Zobacz galerię (23 zdjęcia)

- To niesamowite uczucie. Móc znowu spojrzeć na świat z wysokości 2 metrów, a nie z pozycji wózka - mówi z radością Marcin Balcerowski, dziś światowa gwiazda koszykówki na wózkach, a przed laty I-ligowego Górnika Wałbrzych. Dziś selekcjoner polskiej kadry wstał z wózka i kilka razy przeszedł korytarz. Umożliwił mu to egzoszkielet, nowoczesne, piekielnie drogie urządzenie, które sprowadziła do Wałbrzycha klinika Harmony Clinic.