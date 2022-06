Wakacje w Zakopanem 2022. Sprawdzamy, za ile wypocznie 4-osobowa rodzina

Zakopane to jedna z najchętniej odwiedzanych destynacji w Polsce. Co roku spotkać tam można miliony turystów z kraju i nie tylko, którzy podziwiają wysokogórskie krajobrazy i radośnie korzystają z udogodnień tego urokliwego miasta. Z powodu pandemii i wojny ceny w całym kraju gwałtownie wzrosły, stawiając pod znakiem zapytania urlopowe plany Polaków. Sprawdziliśmy, jak przygotować się na wakacje w Zakopanem - czy opłaca się tam wypoczywać? Ceny za wjazd na Kasprowy Wierch przerażają. Ile za wczasy zapłaci 4-osobowa rodzina?

Wakacyjny wyjazd do Zakopanego. Na co się przygotować?

Widok z Gubałówki. Tomasz Skowronski / Polska Press / Archiwum Zakopanego jako atrakcyjnej lokalizacji turystycznej nie trzeba nikomu przedstawiać. Turystów, którzy uwielbiają górskie wędrówki, można spotkać tam praktycznie przez cały rok. Dzięki położeniu u stóp jedynych i wyjątkowych na skalę kraju Tatr, miasto oraz okoliczne miejscowości mogą poszczycić się bardzo dobrze rozbudowaną infrastrukturą turystyczną, co jest dużą pułapką dla przyjezdnych marzących o spokojnym wypoczynku na łonie natury. Przyjeżdżając do Zakopanego (szczególnie w sezonie wakacyjnym) trzeba liczyć się z możliwością napotkania tłumu wczasowiczów nie tylko na terenie miasta i szlakach górskich, ale także na słynnej Zakopiance, czyli drodze prowadzącej od Krakowa do Zakopanego. Chętni, których nie zraża ta prognoza i mają w sobie duże pokłady cierpliwości, mogą liczyć na cudowne wakacje, które nie ustępują tym zagranicznym - także w kwestiach cen.

Do Zakopanego pociągiem czy samochodem? Porównanie cen

Podróż samochodem do Zakopanego, szczególnie ze względu na korki, może być wyczerpująca i doprowadzić do szału niejednego kierowcę. Co prawda do miasta można dotrzeć także pociągiem - które rozwiązanie jest lepsze i bardziej opłacalne?