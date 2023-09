Wakacje w Grecji i Włoszech zdrożeją: nawet trzy razy wyższa opłata hotelowa i mandaty do 12 tys. zł! Na co trzeba uważać? Redakcja

Wakacje czy urlop w Grecji i Włoszech mogą niedługo bardzo zdrożeć. O ile we Włoszech nowych drakońskich mandatów będzie można uniknąć, o tyle w Grecji opłata turystyczna ma wzrosnąć dla wszystkich i to nawet trzykrotnie. Ile zapłacimy za noclegi w Grecji w 2024 r. i na co trzeba uważać we Włoszech, by uniknąć mandatu do 12 tys. zł?