W pociągu wszy trzymały się za ręce. Wspomnienia legniczanki Zofii Kott repatriowanej do Polski w 1946 roku

Zofia Kott urodziła się 10.09.1937 roku w Susułowie w obwodzie lwowskim. We wsi mieszkało 365 mieszkańców z czego 300 było Ukraińców, a tylko 65 osób to byli Polacy i inne nacje.

- Pamiętam, że mama na Święta piekła drożdżowe bułki, chałki i strucle. Zawsze były pierogi, na Wielkanoc święcenie pokarmów. Tak normalnie jak i tu świętuję zawsze z rodziną. Jedyną różnicą było to, że zawsze oddawało się sporą część tzw "Dziadom" czyli biedniejszym od nas. U nas mieszkała i żydówka Pachtarka, i i Mosiek, żyliśmy wtedy jak normalni sąsiedzi obok siebie w zgodzie z Ukraińcami. To Niemcy i UPA nas poróżnili . Jak wybuchła wojna miałam dwa latka i pamiętam, że wtedy zapytałam mamę czy tata pójdzie na wojnę, a ona miała nadzieję, że jednak nie - wspomina Zofia Kott.

Nadzieje mamy pani Zofii się nie ziściły, tato pani Zofii trafił do wojska i tu zaczęła się tragedia. W dzień radzieccy żołnierze przychodzili po kontyngenty czyli masło i ser, a w nocy przychodzili z UPA. Pukali w drzwi w okna i żądali jedzenia, nie brali pod uwagę, że nie było z czego oddać, rodzina musiała ich nakarmić nawet kosztem tego, że głodowały dzieci.

-Mama płakała, mówiła żeby dali spokój, bo mąż jest na wojnie, że jest sama z małymi dziećmi nie ma co im dać. Oni współpracowali z Niemcami i takich jak my gnębili jeszcze bardziej i mówili: "na zawtra na ganku daj chustku masla i 100 rubli" . I trzeba było stanąć na głowie, samemu nie jeść ale banderowcom dać, trzeba było na ganku zostawić żeby oni sobie zabrali. Mordowali i Rosjanie i UPA - mówi ze smutkiem Zofia Kott.

Podczas II Wojny Światowej na Kresach każdy worek zboża, każdą kurę trzeba było zgłaszać władzy radzieckiej, a UPA wykorzystywała ten fakt żeby pozbyć się niewygodnych Polaków.

- Pod koniec wojny banderowcy przyszli do mamy i pukają, ja chciałam otworzyć ale mama mi nie pozwoliła i poszła sama. Powiedzieli, jej, że chcą zostawić na przechowanie dwa worki zboża u niej. Ona mówi: "Chłopcy znam was od dziecka wiecie, że tak nie można, ja mam małe dzieci, po co mnie narażacie?". Jednak pod presją mama zgodziła się na krótkie przechowanie, bo bała się, że nas pozabijają , oni jednak stwierdzili, że "zawtra prijdiom i zabiorom". Na drugi dzień w naszym domu pojawili się radzieccy żołnierze z karabinami i zapytali mamę czy przyjęła zboże od Ukraińców. Mama na początku zapierała się, że nie, nic takiego nie miało miejsca, ale oni wyciągnęli kwit, z donosem od banderowców , że je przyjęła i podpisała. Wtedy mama się przyznała. Radziecki żołnierz powiedział jej, że za to zostaje zesłana na Syberię - mówi ze łzami w oczach pani Zofia.

Naszykowała worek suszonego chleba i czekała na wyrok.

Tej nocy na szczęście pojawił się tato pani Zofii, wojna się skończyła a on wrócił do domu. Mama pani Zofii nie poznała go po trudach wojny i nie chciała go wpuścić do domu myśląc, że to prowokacja. Nie mogła uwierzyć, że powrócił z wojaczki. Opowiedziała mu o tym, że czeka ją zsyłka. Ojciec pani Zofii pojechał na drugi dzień żeby całą sytuację wyjaśnić w garnizonie radzieckim. Jeden z wyższych oficerów załatwił rodzinie miejsce w pociągu na zachód i tak skończyła się smutna historia rodziny Szydełko na Kresach.