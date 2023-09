W Miedziance w Rudawach Janowickich odbudowują stary browar. Ostatni raz wychylono tu kufel piwa 50 lat temu. Zdjęcia)

W roku 1876 właścicielem został Ewald Franzky, któremu zakład zawdzięcza swój największy rozkwit. To on wyposażył browar w maszynę parową i rozpoczął produkcję coraz bardziej popularnego piwa bawarskiego. W roku 1910 zakład przejął jego syn Georg i unowocześnił zakład.

Przed wybuchem I wojny światowej browar w Miedziance wyposażony był w oświetlenie elektryczne i kotły warzelne. Wyposażony był w chłodziarkę oraz nowoczesne urządzenia do mycia beczek i butelek. Słód produkowano we własnej słodowni.

Browar warzył piwa dolnej i górnej fermentacji, od początku lat dwudziestych XX wieku podstawową marką było piwo o nazwie „Kupferberger Gold”.

Gospoda przy browarze należała do Franza Franzkyego i jego siostry Josephine. Byli oni rodzeństwem właściciela browaru. Razem z ciotką Anną dbali o dobro swoich gości. Po obu stronach wejścia do lokalu stały w ogródku krzesła i stoły, które zapraszały do spędzenia tam czasu. Przy dobrej pogodzie można było tam zasiąść i kontemplować małomiasteczkowy ruch na ulicy. Na pierwszym piętrze gospody w kilku pokojach urzędował urząd miasta. Do gospody należało również gospodarstwo rolne i handel węglem.