Trwa Festiwal Kuchni Polowych 2023 w Walimiu pod Wałbrzychem - zobaczcie zdjęcia

Trwa Festiwal Kuchni Polowych 2023

Co zjedliby na obiad czescy drwale, repatrianci z zza Buga, co upiekliby wojskowi piekarze, a jaką miksturę by uwarzyli wojskowi z napoleońskich wojsk carskich? Możecie się przekonać przez całe popołudnie 1 lipca w Zajeździe Hubert z Gminie Walim, gdzie trwa kolejny Festiwal Kuchni Polowych.