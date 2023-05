Tragiczny finał pościgu policyjnego w Świdnicy. Uciekający przed policją motocyklista zginął na miejscu [NAGRANIE]

Do tragicznego wypadku doszło w piątek (12 maja) o godzinie 17.35 w Świdnicy na skrzyżowaniu ulicy Ofiar Oświęcimskich i ulicy Lwa Tołstoja. Motocyklista z ogromną prędkością uderzył w samochód osobowy marki Opel. W wyniku zderzenia kierujący jednośladem poniósł śmierć na miejscu.

- Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu rozpoczęli pościg za motocyklistą, który nie zatrzymał się do kontroli. Mężczyzna z nadmierną prędkością uciekał drogą krajową nr 35 i wjechał na teren powiatu świdnickiego. W Słotwinie przed Świdnicą w policyjnym radiowozie nastąpiła usterka, która uniemożliwiła dalszy pościg. Policjanci stracili mężczyznę z oczu, a on wjechał wówczas w ulicę Ofiar Oświęcimskich, gdzie doszło do wypadku. Udało się ustalić, że motocyklistą był 39-letnim mieszkaniec powiatu jaworskiego – mówi młodsza aspirant Magdalena Ząbek z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.