Te kierunki wybieramy na długi weekend listopadowy w 2023 roku. Polacy spędzą go nad morzem i w górach Redakcja

Listopad nadal przynosi okazję do odpoczynku, dzięki dwóm świętom, które zachęcają do planowania krótkich wakacji. Jakie są plany Polaków na długi listopadowy weekend i jakie kierunki cieszą się największą popularnością? nightman1965/123rf.com/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Choć listopad to tradycyjnie okres, w którym wiele osób zaczyna myśleć o przygotowaniach do zimy, polscy turyści nadal znajdują sposoby na wykorzystanie tego miesiąca na krótki wypoczynek. Zestawienie świąt przypadających w listopadzie sprawia, że mamy aż kilka okazji do urlopu. Jakie kierunki wypoczynku wybierają Polacy i dlaczego listopad 2023 roku okazuje się wyjątkowo korzystny cenowo?