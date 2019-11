Tak wygląda strzelnica na Dworcu Świebodzkim [ZOBACZ ZDJĘCIA PO POŻARZE]

Ogień pojawił się na Dworcu Świebodzkim około godz. 17. W pomieszczeniach strzelnicy przebywało wtedy 10 osób. Świadkowie mówią, że słychać było wybuchy. 9 osób zostało rannych, ale opuściło piwnicę o własnych siłach. Jednej osoby nie udało się uratować.

"24-latek, który zginął w czwartkowym pożarze strzelnicy działającej na Dworcu Świebodzkim we Wrocławiu był studentem i informatykiem. Pracował we wrocławskiej Nokii. Był na strzelnicy pierwszy raz. Nie interesował się takimi rzeczami. Poszedł tam z kolegami z pracy. To było wyjście integracyjne" - dowiedział się portal GazetaWroclawska.pl

