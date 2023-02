Walentynki, dzień zakochanych i epileptyków. Jak pomóc osobie podczas ataku padaczki PORADY FILM

Witam legniczan i wychodzę z linkiem dot. mojej choroby - pisałam tu już kiedyś o mojej chorobie, padaczce. Odkąd choruję spotkały mnie też przykre rzeczy w tym mieście, ludzie nie chcieli mi udzielić pomocy, nawet nie dzwonili po karetkę choć uderzałam głową w siedzenie autobusu, a nawet zostałam okradziona podczas ataku. Jak widzicie, że ktoś leży, śpi, wygina się itd. zapytajcie czy wszystko w porządku - to nic nie kosztuje, a możecie uratować komuś życie. Tak - epileptycy śpią po ataku, bo to bardzo wykańcza nasz organizm, to nie zależy od nas, tak - możemy nic nie powiedzieć, bo podczas ataku jęczymy, mamroczemy i komunikacja z nami nie jest możliwa. Od siebie dodam tylko tyle, że padaczkowcom nie wolno nic wkładać do ust, jak widzicie atak to podejdźcie z strony głowy i przytrzymajcie ją, żebyśmy nie zrobili sobie krzywdy, zadzwońcie po karakę. Nie uczy się tego w szkole, wszelkie media mają nas gdzieś (próbowałam pisać do wielu), więc ja podaję link. Obejrzyjcie film, proszę:

https://www.youtube.com/watch?v=2-qzw6vD4qQ