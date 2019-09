Sprawdź, czy masz w lodówce ser żółty z groźną bakterią!

Charakterystyka wycofywanych produktów:

Ser żółty Gouda z SM Ryki, w plastrach, w opakowaniach 135 g, nr partii: 180359, data trwałości do 18.10.2019.

Drugi niebezpieczny produkt: ser żółty Rycki Edam z SM Ryki w plastrach, w opakowaniach 135 g, nr partii: 060658, data trwałości do 23.10.2019.

Po wykryciu bakterii poinformowano odbiorców. Część towaru została zniszczona zgodnie z procedurami, a pozostały jest wycofywany ze sklepów w całym kraju. Jeśli klienci znajdą w domach ser z wymienionych partii, powinni go wyrzucić lub oddać w sklepie.

Jeśli produkt był zjedzony, sanepid radzi skontaktować się z lekarzem.

Listerioza – choroba wywoływana bakterią znalezioną w serze jest niebezpieczna szczególnie dla kobiet w ciąży, noworodków i osób z obniżoną odpornością.

Kobiety w ciąży zakażone bakterią mają objawy podobne do grypy lub objawy wynikające z zapalenia dróg moczowych. W wyniku choroby może dojść do obumarcia płodu, poronień lub wrodzonej listeriozy u noworodka.

U pozostałych dorosłych choroba przebiega bezobjawowo, a u osób starszych lub z obniżoną odpornością może dochodzić m.in. do zapalenia opon mózgowych i sepsy.