Sprawa łabędzia bez szyi i głowy zamknięta... Czy, aby na pewno ustalono, co się stało ptakowi ze Szczawna-Zdroju? [AKTUALIZACJA]

Niestety, już wczoraj zniknęło też truchło łabędzia. Gdyby obejrzał je weterynarz, mógłby stwierdzić, czy kręgi są zmiażdżone, co wskazywałoby na atak zwierzęcia, czy też szyję ktoś odciął... Niestety, także na zabezpieczonym nagraniu z monitoringu, nie widać co stało się łabędziowi.

Już wczoraj Pani Bogusława Polus, która o 6 rano natknęła się w Parku Szwedzkim na martwego ptaka, pozbawionego szyi i głowy, mówiła nam że truchło łabędzia znikło. Sprawa ujrzała światło dzienne dlatego, że kobieta zrobiła zdjęcie okaleczonemu ptakowi i opublikowała w mediach społecznościowych. Jak nam tłumaczyła, zrobiła to, bo jest przekonana że za aktem bestialstwa stoi człowiek. Na miejscu nie było piór, ani innych śladów, wskazujących na to, że było to zwierzę.

Nie wiadomo, co się stało z truchłem ptaka. Z naszych informacji wynika, że nie posprzątała go ani Straż Miejska w Szczawnie-Zdroju ani firma sprzątająca. Na nagraniach nie widać, by wrócił po nie lis, by coś niósł w pysku. Pozostaje jednak wierzyć, że łabędź faktycznie padł ofiarą drapieżnika i człowiek nie posunąłby się do takiego okrucieństwa... Taką wersję forsuje też na swojej stronie na FB Urząd Miejski w Szczawnie.

O sprawie pisaliśmy w świąteczny czwartek

Makabrycznego odkrycia dokonała mieszkanka Szczawna-Zdroju. "Park Szwedzki w Szczawnie , praktycznie centrum i zwyrodnialec, który obcina łabędziowi głowę razem z szyją" - napisała w mediach społecznościowych i wywołała lawinę komentarzy. Sprawą poruszeni są mieszkańcy, a radni zaalarmowali policję, która teraz bada sprawę na miejscu.