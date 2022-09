Polacy tonami wykupują czeski węgiel. Na "czarne złoto" trzeba czekać w kolejce nawet kilka miesięcy Damian Bednarz Paulina Gadomska

Już za kilka dni rozpocznie się kalendarzowa jesień. Temperatury są coraz niższe, a dzień krótszy. Zbliżający się w tym roku sezon grzewczy to dla wielu osób powód do zmartwień, szczególnie jeśli wcześniej nie pomyślały o zakupie węgla. W składach opału jest jak na lekarstwo, a ceny coraz wyższe. Polacy ruszyli na Czechy za "czarnym złotem", ale tam również go brakuje.