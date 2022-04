Jak warzone jest najstarsze piwo na Dolnym Śląsku? W Lwówku Śląskim możesz zobaczyć na własne oczy

Piwo w Lwówku Śląskim warzone jest od 1209 roku. Charakteryzuje się naturalnymi procesami produkcji i zachowaniem tradycyjnych receptur. To najstarszy browar w Polsce, a muzeum browarnictwa, które przy nim powstało to jedyne takie miejsce na mapie Dolnego Śląska. Przeczytaj historię złotego trunku z Lwówka!

Wzloty i upadki browaru w Lwówku Śląskim

To niezwykłe miejsce z ciekawą historią, która sięga roku 1209. Wtedy też Lwówek Śląski otrzymał prawa miejskie oraz przywilej warzenia piwa. Nadał je Henryk I Brodaty. Zgodnie z prawem miasto miało monopol na sprzedaż swojego trunku w promieniu jednej mili, co prowadziło do zatargów z browarami szlacheckimi innych miast. W 1580 roku powstał tutaj Ewangelicki Zakon Joannitów będący protestanckim zakonem rycerskim, który rozpoczął produkcję piwa. Legenda głosi, że pewnego dnia jeden z zakonników utopił się w kadzi złotego trunku, a piwo z tej kadzi było wyjątkowo smaczne. Ponoć konsumenci domagali się, aby zawsze do piwa "zakonnego braciszka dodawać".

Piwo cały czas warzone było w tym samym miejscu, jednak dwukrotny pożar tutejszego zamku strawił również browar. Do dziś turyści mogą zobaczyć podpory kotła warzelnego z XV wieku. Piwo tutaj produkowane, mimo 300-letniej tradycji nie miało dobrej opinii. W 1850 roku przejęło go Bractwo Browarne po jedenastu latach w 1861 browar sprzedano Juliusowi Hohbergowi. To on przyczynił się do jego znacznej rozbudowy i modernizacje, czyniąc przedsiębiorstwo jednym z największych na Dolnym Śląsku. Po śmierci Juliusza browar przejęli jego synowi, którzy kontynuowali rozrost piwowarskiego imperium. W 1921 roku browar przekształcono w spółkę akcyjną J. Hohberg, Bierbrauerei und Malzfabrik Aktiengesellschaft. Zakład w swojej ofercie miał nie tylko wyskokowe trunki, ale i słód, lemoniadę oraz wodę mineralną.

W 1936 roku przedsiębiorstwo stało się własnością browaru w Goerlitz i zaczęło działać pod nazwą Hohberg Brauerei A.G., a produkcja piwa kontynuowana była nawet podczas II wojny światowej z jedną krótką przerwą, gdy browar został zajęty przez Armię Radziecką. fotopolska.eu Zakład został znacjonalizowany i podporządkowany Oddziałowi Centralnego Zarządu Przemysłu Fermentacyjnego we Wrocławiu. W 1950 roku zarządcą browaru zostały Jeleniogórskie Zakłady Piwowarsko-Słodownicze, a po rozległej modernizacji został włączony w skład Legnickich Zakładów Piwowarskich. Rozbudowa lwóweckiego zakładu nadal trwała.

W 1994 roku browar ostał przekształcony w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Browary Karkonoskie S.A. Nie pomógł program naprawczy, a zadłużenie było ogromne i cztery lata później ogłoszono upadłość tego miejsca. Rok później, w 1999 roku pojawiło się światełko w tunelu. Niemiecki przedsiębiorca Wolfganga Bauera zakupił zakład, przeprowadził w nim restrukturyzacje i powołał nową spółkę Browar Śląski 1209 Sp. z o.o. Wszystko wskazywało, że to koniec problemów lwóweckiego browaru. Piwa marki Książęce i Mocne Dobre trafiły w gusta konsumentów i były bardzo popularnymi trunkami. Szczęście nie trwało jednak zbyt długo. Upadłość ogłoszono w 2007 roku po kłopotach właściciela z Urzędem Celnym.

W 2010 roku browar wznowił produkcję piwa pod skrzydłami spółki Browar Ciechan. Przeprowadzono gruntowne prace naprawcze i remontowe, a w podziemiach browaru powstało muzeum piwowarstwa dolnośląskiego. Smakosze piwa znów doceniają warzone w lwóweckim browarze trunki. Na ten moment w Lwówku warzone są piwa takie jak: Lwówek Książęce, Lwówek Wrocławskie, Lwówek Ratuszowy, Lwówek Pszeniczny, Lwówek Malinowe, Lwówek Porter, Lwówek Jankes, fotopolska.eu

Muzeum browarnictwa. Jedyne takie na Dolnym Śląskim