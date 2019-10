Śląsk - Jagiellonia 1:1. Mecz oglądało 12 tysięcy kibiców [MNÓSTWO ZDJĘĆ]

Śląsk Wrocław - Jagiellonia Białystok 1:1 - ZDJĘCIA KIBICÓW Ponad 12 tys. osób oglądało w piątek meczu Śląska z Jagiellonią. Jeszcze w tamtym sezonie wszyscy byliby zadowoleni z takiej frekwencji, ale w ostatnich tygodniach na mecze WKS-u przychodziło po 20 tys. osób. Czy to tylko chwilowy spadek? Czy gorsze wyniki mają na to wpływ? Oby nie! BYŁEŚ NA MECZU? ZNAJDŹ SIĘ NA ZDJĘCIACH! WAŻNE! - DO KOLEJNYCH ZDJĘĆ MOŻNA PRZEJŚĆ ZA POMOCĄ GESTÓW LUB STRZAŁEK

fot. Tomasz Hołod