Skalne miasto w Polsce? Co oferują Błędne Skały i Szczeliniec Wielki – dwie wyjątkowe atrakcje Kotliny Kłodzkiej? Najważniejsze informacje

Kłodzko skrywa wiele tajemnic i niezwykłości. Czym jest skalne miasto w Kotlinie Kłodzkiej? To dwie nietypowe atrakcje Gór Stołowych, przywodzące na myśl baśniowe krajobrazy za sprawą widowiskowych formacji skalnych. Szczeliniec Wielki i Błędne Skały warto odwiedzić w weekend i zachwycić się przyrodą okolic Kłodzka. Przygotowaliśmy dla Was zbiór najważniejszych informacji, m.in. o cenach biletów, parkingach i godzinach otwarcia skalnych miast w okolicach Błędnych Skał i Szczelińca Wielkiego.

Czym jest skalne miasto?

Skalne miasto to nic innego jak zespół form skalnych, powstałych w wyniku erozji terenu. Co ciekawe, w okolicach Kotliny Kłodzkiej znajdują się dwa takie obiekty - oba usytuowane w Górach Stołowych - Błędne Skały i Szczeliniec Wielki.

Błędne Skały, czyli skalne miasto w sercu Parku Narodowego Gór Stołowych

Błędne Skały są miejscem wyjątkowym na terenie całej Polski. Usytuowane w Górach Stołowych, 853 metry n.p.m., tworzą zjawiskowe labirynty. Okolica, w której się znajdują, jest równie malownicza - skały znajdziemy na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych, prawdopodobnie jednego z najpiękniejszych w kraju.

Co ciekawe, po II wojnie światowej te skalne formy nosiły zupełnie inną nazwę - Wilcze Doły. Terminem tym posługiwali się np. dziennikarze, autorzy przewodników, a nawet żołnierze Wojsk Ochrony Pogranicza. Bajkowy klimat skalnego miasta Błędnych Skał docenili producenci filmowego hitu „Opowieści z Narnii”, kręcąc tam sceny do kultowego już dzieła.

Błędne skały - trasy turystyczne w okolicach. Jak zwiedzać skalne miasto?

Pomiędzy tymi nietuzinkowymi formami skalnymi wyznaczono trasę, która prowadzi turystów obok najbardziej znanych obiektów, które mają nawet własne nazwy. Są to m.in. Kurza Stopka, Tunel, Kuchnia czy Stołowy Głaz. Dostanie się do niektórych z nich to nie lada wyzwanie - czasem zwiedzający muszą zmieścić się w wąskiej szczelinie, jednak widoki są warte zachodu.

Oprócz głównego szlaku Błędnych Skał, obok nich przebiegają także dwa inne:

z Polanicy-Zdroju do Karłowa (żółty),

z Dusznik-Zdroju do Karłowa (zielony).

Gdzie zlokalizowane są Błędne Skały? Mapa do skalnego miasta

Błędne Skały zlokalizowane są między Kudową-Zdrojem a Karłowem, na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych. Niedaleko atrakcji przebiega granica polsko-czeska, a najbliższym polskim miastem jest Bukowina Kłodzka. Błędne Skały są jedną z najchętniej odwiedzanych przez turystów atrakcji Sudetów Środkowych - co roku pojawiają się tam setki tysięcy osób! Jeżeli planujecie na własne oczy zobaczyć tę wyjątkową atrakcję, skorzystajcie z praktycznych informacji, które zebraliśmy dla was w jednym miejscu. Przewidujecie dłuższy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej i okolicach? Odwiedźcie też: Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju,

Kopalnię Złota Złoty Stok,

Twierdzę Srebrna Góra,

zamki w Kotlinie Kłodzkiej.

Błędne Skały - informacje praktyczne. Bilety, parking, godziny otwarcia

Wstęp na teren Parku Narodowego Gór Stołowych jest bezpłatny, jednak za możliwość odwiedzenia Błędnych Skał trzeba zapłacić niewielką kwotę. Bilety należy kupić przez internet, na strone internetowej PN Gór Stołowych.

Bilet normalny - 12 zł

Bilet ulgowy - 6 zł Do zakupu ulgowych biletów uprawnieni są studenci i uczniowie szkół, żołnierze służby czynnej, osoby niepełnosprawne oraz emeryci i renciści. Park Narodowy Gór Stołowych umożliwia turystom zwiedzanie Błędnych Skał od wiosny do jesieni (z uwagi na występujące w górach oblodzenie, zimą niektóre szlaki są nieczynne). Godziny otwarcia: od 20 kwietnia do 31 maja od godz. 9.00 do godz. 19.00 we wszystkie dni tygodnia,

od 1 czerwca do 14 czerwca od godz. 9.00 do godz. 19.00 we wszystkie dni tygodnia,

od 15 czerwca do 30 czerwca od godz. 8.00 do godz. 20.00 we wszystkie dni tygodnia,

od 1 lipca do 31 lipca od godz. 8.00 do godz. 20.00 we wszystkie dni tygodnia,

od 1 sierpnia do 31 sierpnia od godz. 8.00 do godz. 19.00 we wszystkie dni tygodnia,

od 1 września do 30 września od godz. 9.00 do godz. 19.00 we wszystkie dni tygodnia,

od 1 października do 31 października od godz. 9.00 do godz. 16.00 we wszystkie dni tygodnia.

Godziny otwarcia parkingu Błędne Skały: parking Jednorazowy wjazd samochodem lub motocyklem - 30 zł

Jednorazowy wjazd autokarem - 70 zł

Jednorazowy wjazd samochodem osobowym, przewożącym osoby niepełnosprawne - 15 zł Na parkingu obowiązuje ruch wahadłowy - wjazdy na górne parkingi odbywają się do 15 minut po wybiciu pełnej godziny, natomiast zjazdy - od 30 do 45 minut po pełnej godzinie. Czas zwiedzania

Zwiedzanie Błędnych Skał zajmuje zazwyczaj ok. godziny, choć wszystko zależy od indywidualnego tempa. My zachęcamy do wczucia się w niepowtarzalny klimat tego miejsca i poświęcenia Błędnym Skałom, chociaż kilka chwil więcej, niż standardowo.

Skalne miasto na sudeckim szczycie, czyli Szczeliniec Wielki

Szczeliniec Wielki to najwyższy szczyt Gór Stołowych - wznosi się na wysokość 922 metrów n.p.m. i jest jedną z największych atrakcji Sudetów. W przeszłości odwiedzili go nawet wybitny poeta Johann Wolfgang von Goethe, pruski król Fryderyk Wilhelm II czy John Quincy Adams, prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 1825–1829.

Dlaczego Szczeliniec Wielki określa się mianem „skalnego miasta”? Wszystko przez nietypową rzeźbę terenu - zwietrzały i popękany piaskowiec przybiera tam niesamowite formy, które kształtem przypominają… ludzi i zwierzęta! Turyści mogą dopatrzyć się tam skał podobnych do m.in. wielbłąda, małpy, psa, żółwia czy sowy. Niektóre z nich można nawet poruszyć - z tego powodu nazywa się je „chybotkami”. Najwyższym punktem, usytuowanym na samym szczycie jest „Fotel Pradziada”, który mierzy 12 metrów wysokości. Skalne korytarze tworzą labirynt, dzięki któremu można poczuć się tam jak w prawdziwej bajce.

Szczeliniec Wielki - szlaki i trasy turystyczne do skalnego miasta

By dostać się na szczyt, trzeba udać się okrężną trasą wyznaczoną przez pierwszego przewodnika i dawnego sołtysa Karłowa, czyli Franza Pabla. Ścieżka składa się z 665 schodów i jest dość kręta, dlatego podczas wspinaczki należy zachować ostrożność. Na trasie znajduje się także schronisko „Na Szczelińcu”.

Gdzie leży Szczeliniec Wielki? Mapa

Szczeliniec Wielki to szczyt zlokalizowany na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych. Z Kudowy-Zdroju można dotrzeć tam w ok. 20-30 minut. Szczeliniec Wielki to jeden z najpopularniejszych szczytów Gór Stołowych. Jeżeli planujecie na własne oczy zobaczyć niezwykłe skalne miasto, skorzystajcie z praktycznych informacji, które zebraliśmy dla was w jednym miejscu.

Szczeliniec Wielki: cennik, parking, godziny otwarcia. Informacje praktyczne.

Wstęp na teren Parku Narodowego Gór Stołowych jest bezpłatny, jednak za możliwość odwiedzenia niektórych obszarów Szczelińca Wielkiego trzeba zapłacić niewielką kwotę. Bilety należy kupić przez internet, na stronie parku.

Bilet normalny - 12 zł

Bilet ulgowy - 6 zł Do zakupu ulgowych biletów uprawnieni są studenci i uczniowie szkół, żołnierze służby czynnej, osoby niepełnosprawne oraz emeryci i renciści. Park Narodowy Gór Stołowych umożliwia turystom zobaczenie skalnego miasta na Szczelińcu Wielkim od wiosny do jesieni (z uwagi na występujące w górach oblodzenie, zimą niektóre szlaki są nieczynne). Godziny otwarcia: od 20 kwietnia do 31 maja od godz. 9.00 do godz. 19.00 we wszystkie dni tygodnia,

od 1 czerwca do 14 czerwca od godz. 9.00 do godz. 19.00 we wszystkie dni tygodnia,

od 15 czerwca do 30 czerwca od godz. 8.00 do godz. 20.00 we wszystkie dni tygodnia,

od 1 lipca do 31 lipca od godz. 8.00 do godz. 20.00 we wszystkie dni tygodnia,

od 1 sierpnia do 31 sierpnia od godz. 8.00 do godz. 19.00 we wszystkie dni tygodnia,

od 1 września do 30 września od godz. 9.00 do godz. 19.00 we wszystkie dni tygodnia,

od 1 października do 31 października od godz. 9.00 do godz. 16.00 we wszystkie dni tygodnia.

Szczeliniec Wielki: parking

Jeżeli w Góry Stołowe wybieracie się z zamiarem wejścia na Szczeliniec Wielki, samochód możecie zaparkować np. w Karłowie lub w pobliżu miejscowości Pasterka. Parkingi są w większości płatne, a ich koszt to ok. 10-15 zł. Czas wejścia

Na Szczeliniec Wielki można wejść w ok. 2-3 godziny. Oczywiście, wszystko zależy od możliwości czasowych i kondycyjnych, jednak jest to trasa raczej łatwa i przyjazna tym, którzy nie są szczególnie aktywni na co dzień lub zmagają się z otyłością.

Przekonaj się, jak piękne są Błędne Skały i Szczeliniec Wielki. Zdjęcia skalnego miasta obejrzysz w galerii:

Jak bezpiecznie wędrować przez Góry Stołowe?

Bezpieczeństwo w górach. O czym należy pamiętać? Góry przyciągają turystów jak magnes i trudno się dziwić – są piękne i pełne atrakcji, od pięknych zakątków po fascynujące zabytki. Nie wolno jednak zapominać, że góry mogą być niebezpieczne. Należy wędrować po nich, stosując się do kilku zasad i zachowując zdrowy rozsądek. Co należy zabrać na wycieczkę w góry? Jakie są numery alarmowe? Czy można iść w góry z psem? Co oznaczają kolory górskich szlaków? Odpowiadamy na najważniejsze pytania, związane z wędrowaniem po górach. Jak uniknąć wypadku w górach? Sprawdź prognozę pogody i nie wybieraj się na wycieczkę przy niesprzyjających warunkach.

Zimą zawsze sprawdzaj przed wyruszeniem stopień zagrożenia lawinowego.

Pamiętaj, że jesienią i zimą dni są krótsze – sprawdź godzinę zachodu słońca i planuj wycieczkę tak, by nie iść przez góry po zmroku.

Wybierz trasę odpowiednią do swoich umiejętności, kondycji i doświadczenia. Zaplanuj dokładnie marsz i nie rozstawaj się z mapą. Wyrusz wcześnie, by noc nie zastała Cię w trasie.

Wybierz się na wycieczkę w towarzystwie. Co dwie głowy, to nie jedna.

Przed wyruszeniem na szlak poinformuj o swojej wyprawie personel schroniska lub hotelu. Jakie są numery alarmowe do wzywania pomocy w górach? W Polsce działa zintegrowany system ratownictwa górskiego. Numery, które powinien znać każdy turysta, wybierający się w góry, to: 601 100 300 – numer główny 985 – numer alarmowy 112 – numer ratunkowy Jakie aplikacje mobilne są najbardziej przydatne w górach? Ratunek – po uruchomieniu program automatycznie wybiera odpowiedni numer alarmowy (TOPR, GOPR albo MOPR lub WOPR) i przesyła ratownikom dane o lokalizacji telefonu. Dowiedz się więcej na temat tego, jak działa aplikacja Ratunek. Horská záchranná služba – słowacki odpowiednik polskiego Ratunku. Mapa Turystyczna – wyznacza najlepsze szlaki w górach, w zależności od potrzeb użytkownika. Podaje też odległości i przewidywany czas marszu. Traseo – oferuje interaktywne mapy z adnotacjami innych użytkowników i możliwość zakupu map do użycia offline. Monitor Burz – aplikacja podająca krótkoterminową prognozę pogody. Polskie Góry – po skierowaniu aparatu na horyzont, program wyświetla nazwy widocznych szczytów. SkiRaport – informuje o warunkach pogodowych na polskich stokach narciarskich. Dowiedz się więcej na temat tego, jakie aplikacje na telefon najbardziej przydadzą się w górach. Co zabrać na wycieczkę w góry? Warunki pogodowe w górach są różne o każdej porze roku i zmieniają się szybko. Jest jednak kilka rzeczy, które powinien mieć ze sobą i na sobie każdy turysta wybierający się w góry. Odpowiedni strój – buty za kostkę z grubym bieżnikiem, kurtka przeciwdeszczowa, sweter, nakrycie głowy. Zima także raki na buty i stuptuty chroniące nogawki przed przemoczeniem. Odpowiedni prowiant – zapas wody, suche zapasy w dostosowane od pory roku (np. latem mięso szybko się psuje). Zimą termos z gorącą zupą lub herbatą może nie tylko wzmocnić ciało, ale i podnieść morale turysty. Mapa – tradycyjna lub cyfrowa w telefonie, niezbędna do nawigacji. Apteczka – należy mieć ze sobą przynajmniej podstawowe przybory do opatrywania ran, skaleczeń i otarć, przydać się też może środek przeciwbólowy. Powerbank – jeśli posługujemy się telefonem do nawigacji, musimy zadbać o to, by urządzenie nie rozładowało się, kiedy akurat będzie najbardziej potrzebne. Zapas energii można przechować w powerbanku. Latarka – przydatna, jeśli zdarzy nam się zabawić w górach do wieczora. Kije trekkingowe – bardzo przydatne na trudniejszych szlakach, odciążają kolana zwłaszcza w czasie zejść. Co oznaczają kolory szlaków górskich? Szlaki górskie oznaczane są na mapach i w terenie różnymi kolorami. Nie wskazują one jednak – jak uważa wiele osób – poziomu trudności danego szlaku, lecz raczej jego długość i/lub funkcję. Oto objaśnienia poszczególnych kolorów szlaków: Czerwony – szlak główny, często wiedzie przez najbardziej popularne i atrakcyjne miejsca i szczyty Niebieski – szlak długodystansowy Zielony – szlak krótki, ale pełen atrakcyjnych turystycznie miejsc Żółty – droga dojściowa, np. do schroniska albo łącznikowa między szlakami Czarny – tak samo jak żółty; oznaczenie rzadko używane Dowiedz się więcej na temat kolorów oznaczeń szlaków górskich. Czy można iść w góry z psem? Można, ale tylko po wyznaczonych szlakach. W Tatrach to Droga pod Reglami i Dolina Chochołowska, w Beskidach np. Park Krajobrazowy Beskidu Małego i Śląskiego, wPieninach np. Wąwóz Homole,większość szlaków Karkonoskiego Parku Narodowego, szlaki Parku Krajobrazowego Gór Sowich, Jeleniowski Park Krajobrazowy w Górach Świętokrzyskich. Zapoznaj się z pełną listą szlaków, którymi można się udać w góry z psem.