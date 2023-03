"Serpentyny Walimskie” najpiękniejsza trasa samochodowa na Dolnym Śląsku widziana z drona

Trasa ta zyskała miano kultowej ze względu na swoje kręte i strome serpentyny, które sprawiają, że jazda nią jest wyjątkowo widowiskowa i wymagająca umiejętności od kierowców. Serpentyny te były także wielokrotnie wykorzystywane jako miejsce do organizacji rajów samochodowych.

Droga z Walimia do Rościszowa prowadzi przez malownicze tereny Gór Sowich, co czyni ją nie tylko atrakcyjną dla miłośników motoryzacji, ale także dla turystów, którzy chcą podziwiać piękno krajobrazów Sudetów Zachodnich.

