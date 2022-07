Serce do przeszczepu dotarło do Wrocławia radiowozem. Pierwszy raz w historii

Na nowe serce czekał 64-letni pacjent Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

– Na transport organu, jakim jest serce, mamy jedynie 2,5 godziny. To bardzo mało czasu, kiedy weźmie się pod uwagę trasę, jaką mieliśmy tym razem do przebycia. – mówi koordynator ds. transplantacji serca wrocławskiego szpitala Mateusz Rakowski. I dodaje: – Ze szpitala leżącego na styku granic dwóch województw: śląskiego i małopolskiego, gdzie był pobierany organ do przeszczepu, do Wrocławia jest prawie 300 kilometrów. Nie chcieliśmy rezygnować z dania szansy na nowe, zdrowe życie naszemu pacjentowi. Dlatego postanowiliśmy wykorzystać wszystkie możliwości.