Wrocław. Czy Koleje Dolnośląskie likwidują swoje połączenia? Przeczytaj!

Co najmniej kilkanaście połączeń kolejowych pomiędzy miastami Dolnego Śląska zniknęło w nowym rozkładzie jazdy, który wejdzie w życie 15 grudnia. Wyszukiwarka połączeń z datą ustawioną na przyszły rok nie pokazuje wielu dotychczasowych pierwszych porannych oraz ostatnich, nocnych kursów pociągów. Np. nie ma pociągu z Międzylesia do Wrocławia o 4:37, lecz dopiero o 5:42. Z Trzebnicy do Wrocławia brakuje połączenia o godz. 4:36, jest dopiero o 5:41.

Nowy rozkład będzie znany w listopadzie. Układają go Koleje Dolnośląskie z Polregio, później będzie o jego kształcie rozmawiała przewoźnikami urząd marszałkowski.

Dlaczego zatem wyszukiwarka PKL po 15 grudnia nie pokazuje niektórych połączeń? Mirosław Siemieniec z PKL informuje, że ich wyszukiwarka jest narzędziem udostępnionym przewoźnikom, które wyświetla połączenia dodane przez tych przewoźników. Michał Nowakowski przypuszcza natomiast, że ktoś z Kolei Dolnośląskich mógł udostępnić niepełną wersję rozkładu i zapewnia, że nie zapadły jeszcze żadne decyzje dotyczące harmonogramu kursowania pociągów po zmianie rozkładu.

Strona Fajne Koleje Dolnośląskie zebrała połączenia, których obecnie wyszukiwarka na 2020 r. nie pokazuje:

PR 60589 Wrocław (22:55) - Bierutów (23:52)

60573 Bierutów (4:08)- Wrocław (5:10)

KD 69720 Wrocław (22:48) - Jelcz Laskowice (23:18)

KD 67851 Jelcz (4:48) - Wrocław (5:18)

KD 69971 Wrocław (22:48) - Trzebnica (23:33)

KD 69900 Trzebnica (4:36) - Wrocław (5:21)

KD 69379 z Wrocławia na odcinku Kłodzko Główne (22:51) - Międzylesie (23:36)

KD 69304 do Wrocławia na odcinku Międzylesie (4:37) - Bystrzyca Kłodzka Przedmieście (4:56)

(do tego skrócony będzie jeden pociąg z Międzylesia do Wrocławia, lecz ogólnie są tu większe zmiany godzinowo - pociąg o 10:43 z Międzylesia będzie jeździł o 7:48 i tylko do Kłodzka)

KD 69410 Kłodzko Gł. (20:04) - Kudowa (21:19)

KD 69289 Wrocław (17:16) - Szklarska (20:18) na odcinku od Jeleniej (19:25)

KD 69421 Kłodzko Gł. (5:00) - Wałbrzych (6:11)

KD 69410 Wałbrzych Gł. (18:38) - Kłodzko Gł. (19:47)