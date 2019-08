Ryszard Pietraszewski: My idziemy do przodu, inni biegną (WYWIAD)

Gdzie Pan zaczął treningi? Na pierwszy trening jako młodzik poszedłem do Śląska. Całe moje życie związane było ze portem. Chodziłem do szkoły sportowej przy ul. Ścinawskiej i trenowałem piłkę ręczną. Futbol był zawsze jednak moją pasją. Przez pewien okres uprawiałem dwie dyscypliny – szczypiorniaka w Juvenii i piłkę nożną w Śląsku. Postawiono mi jednak w szkole ultimatum i musiałem zrezygnować z treningów piłkarskich. Do Ślęzy poszedłem po skończeniu podstawówki. Szybko tam przeskoczyłem kolejne szczeble.

Ryszard Pietraszewski – piłkarz miał podobno sporo talentu. Więcej dało się z tej kariery wyciągnąć? Myślę, że tak. Miałem niecałe 18 lat gdy debiutowałem w Ślęzie Wrocław, grającej wówczas na zapleczu ekstraklasy. To była moja ogromna pasja. Grę łączyłem ze studiami. Zresztą w Ślęzie wielu piłkarzy tak robiło. Mój pech polegał na tym, ze w pewnym momencie nie zmieniłem klubu. Drużyna zaczęła podupadać organizacyjnie. Ciężko było się wydostać. Trochę powąchałem tej piłki, ale niedosyt jest duży. Pewnie gdybym miał mądrych doradców – a tacy zdarzają się w dzisiejszej piłce – to pokierowałbym tym lepiej.

Jak traktowali takiego nastolatka? Chrzest był? Był. I to dwa razy. Najpierw na zimowym obozie w Wiśle. Zresztą było to świetne zgrupowanie, bo razem z nami trenowała Legia Pawła Janasa, która wtedy świetnie radziła sobie w Lidze Mistrzów. Mandziejewicz, Ratajczyk… Dla mnie gwiazdy z telewizji. Był Ruch Chorzów, Widzew Łódź. Drugi chrzest czekał mnie na letnim zgrupowaniu.

Zarobkowo? Miałem tam grać w piłkę i pracować. Przyjechałem jednak w złym terminie. Nawet mnie chcieli, ale to był środek wakacji, oni zaczynali grać, a mi kończyła się wiza. Musiałem więc wrócić i dostałem tu pracę w szkole. To była IV liga w Zagłębiu Ruhry. Bardzo mocna – z rezerwami Borussii Dortmund, Schalke 04 czy Bochum.

Była realna szansa, żeby odszedł Pan ze Ślęzy do lepszej drużyny? Tak. Po spadku z II ligi, w pierwszym sezonie w III lidze, gdy trenerem zespołu był Grzegorz Kowalski. Mieliśmy mocny skład, ale pieniądze się skończyły i zawodnicy zaczęli odchodzić. Ja zostałem. To był chyba błąd. Pojawiła się propozycja, ale w klubie nie chcieli się zgodzić. Zresztą ja myślałem w ten sposób: pogram jeszcze rok czy dwa i pójdę wyżej. Nie miałem żadnego doradcy. Liczył się tylko sport. Byłem w tym wszystkim trochę naiwnym dzieciakiem. Odszedłem po 13 latach. Potem przez pewien czas trenowałem seniorów, ale to nie był najlepszy okres. W klubie nie było już nic. Wtedy zrozumiałem, że samą trenerską wiedzą nie pociągnie się drużyny. Zresztą myślałem wówczas, że umiem więcej. Okazało się jednak, że muszę się sporo uczyć. Poźniej wyjechałem do Niemiec…

Dla Pana praca z juniorami Śląska Wrocław to jest spełnienie zawodowe, czy chciałby Pan spróbować w dorosłej piłce? Mi to sprawia dużą frajdę. Jestem zaangażowany w to co robię. Praca z takimi uzdolnionymi chłopakami jest dla trenera wyróżnieniem. Nie ukrywam jednak, że chciałbym spróbować swoich sił w profesjonalnej piłce seniorskiej. Chciałbym w najbliższej przyszłości zakwalifikować się na kurs UEFA Pro przy PZPN i zdobyć licencję. Wiem, że merytorycznie jestem na to gotowy.

Co było dla Pana zderzeniem? Myślałem, że dostanę średnich zawodników i tak ich poustawiam, że będziemy wszystko wygrywać. A tu przyjeżdżali do nas rywale poukładani, z większą kadrą, doświadczonymi zawodnikami. No i nagle wszyscy z nami wygrywają. Dlaczego? Co jest grane? - pytałem sam siebie. Praca trenera uczy pokory.

No i tak z biegiem lat został Pan trenerem. Od początku mi się to podobało i chciałem się uczyć tego fachu. Ale na początku trenerzy wychodzą naładowani wiedzą, a to tak nie działa. Przychodzi weryfikacja. Dostaje się „mocny strzał”.

A czy PZPN wystarczająco pomaga w szkoleniu w klubach? Ma na to jakiś wpływ? Jak na co dzień działa „Narodowy model gry” stworzony przez związek? Sięga Pan po niego? To bardzo ważne, że usystematyzowano założenia dotyczące szkolenia. Pytanie, czy to będzie wdrażane? Czy ktoś to kontroluje? Nie wiemy, czy trenerzy pracują zgodnie z tym, czy nie. To pomocne zwłaszcza dla szkoleniowców w niższych ligach czy osób trenujących dzieci. Trzeba to jednak weryfikować, szczególnie na niższych poziomach.

To jeden z zarzutów wobec PZPN-u – że mało jest miejsc na tym kursie. Raz na dwa lata tylko 24 miejsca na cały kraj. Część z tych miejsc trafia do piłkarzy, którzy kończą kariery oraz do trenerów zatrudnionych w PZPN. Dla osób z zewnątrz jest mało jest możliwości.

To może kwestia kompetencji trenerów? Również, chociaż teraz mamy dostępnych wiele szkoleń. One oczywiście kosztują. Możliwości jednak są. Najważniejsze jest samodokształcanie. PZPN tego za nas nie zrobi. Ja najwięcej nauczyłem się sam i od innych trenerów. Przede wszystkim od lepszych. Miałem okazje odbyć kilka zagranicznych stażów trenerskich m. in. w Akademii S.L Benfica Lizbona, Cardiff City. Nie mamy też kontroli nad tym, co chłopak robi poza treningiem – jak się odżywia, jak się regeneruje. Rodzice też nie są tego świadomi. Tu mamy dużo do zrobienia. Dziś młody zawodnik jest przywożony na trening, potem ktoś go zabiera i na tym jego kontakt z piłką się kończy. To musi być pasja – tak jak kiedyś. Wychodziło się na boisko pod domem i grało się po pięć-sześć godzin. To tam uczyliśmy się sprawności, nawyków. Dzięki temu zdobywaliśmy medale.

A Pan do tego zagląda codziennie przed snem? Czytałem całość. Mam kilka egzemplarzy. To podstawa do zbudowania czegoś więcej. Nie możemy opierać na tym jednak całej filozofii akademii. Wiadomo, że systemy gry się zmieniają. Tam bazujemy na systemie 1-4-3-3. Teraz coraz częściej pojawiają się różne modyfikacje systemów gry, w tym także model z trzema środkowymi obrońcami. Najważniejsze nie jest jednak nauczenie zawodnika gry w jakimś systemie, ale nauczenia rozumienia gry. W tym odstajemy od innych. Mamy za dużo piłkarzy, którzy działają odtwórczo, a mało tych kreatywnych, potrafiących wykorzystać swój potencjał pod presją przeciwnika, czasu i przestrzeni.

Może to też pewnie kwestia mentalności. Hiszpanie za który sport drużynowy się wezmą, to zdobywają medale – od piłki nożnej, poprzez koszykówkę, aż do siatkówki.

Myślę, że chodzi też o to, jak cały ten system w klubach jest zorganizowany. Od kiedy Niemcy wprowadzili reformę w 2002 roku, to też wystrzelili do góry. Nakłady, cały system i konsekwencja w realizacji przyniosły efekty. My wciąż mówimy o infrastrukturze, ale ona nie jest tak naprawdę najważniejsza. Chodzi o to, żeby w tych chłopakach nie zabijać pasji. Uczmy ich piłki, rozumienia gry, a nie innej dyscypliny.

Co to znaczy?

Dużo jest trenerów, którzy nie zwracają uwagi w piłce na szczegóły, a potem trudno zmienić zły nawyk. Chodzi o to, żebym ja nie musiał w Centralnej Lidze Juniorów zwracać uwagi na podstawy. Na szczęście w Akademii Śląska Wrocław nie mam tych problemów. Nie musimy się niczego wstydzić, a w młodszych rocznikach mamy wielu utalentowanych piłkarzy. Jeśli zapewnimy im odpowiednie warunki, to WKS będzie miał z nich pociechę.