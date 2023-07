Rycerze walczą na miecze, kowale kują zbroje, zielarki warzą napary. W warowniach Świny i Bolków poczujecie się jak w średniowieczu

Cztery zamki - warownie w gminie Bolków

Turniej 4 Zamków na zamku Świny

Turniej 4 Zamków na Zamku Bolków.

Jak dojechać do zamków i ile kosztuje wstęp na Turniej 4 Zamków?

Krótka historia Zamku Świny

Świnkowie rozbudowali zamek, postawili wieżę i solidne mury obronne. W ich rękach zamek był do 1769 roku. Potem zmieniał właścicieli, ale pozostał niezamieszkany i niszczał. Odziedziczyli go austriaccy hrabiowie Hoyos von Sprinzenstein, którzy pozostali jego właścicielami aż do 1941 r., kiedy zostali zmuszeni do sprzedania posiadłości państwu. Wehrmacht urządził w zamku magazyn części do samolotów. Zamek Świny dzisiaj jest ruiną, udostępnioną do zwiedzania.