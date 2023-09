Ryanair wyprzedaje tanie loty na Boże Narodzenie i Nowy Rok. Skandynawia od 55 zł, Paryż za 81 zł, Rzym za 100 zł Emil Hoff

Planujecie polecieć gdzieś na Boże Narodzenie i Nowy Rok? Jeśli tak, łapcie okazje z nowej promocji popularnego taniego przewoźnika. Można np. zarezerwować loty do słonecznej Italii już za 100 zł, jeszcze taniej do Skanynawii - za nieco ponad 50 zł. Sprawdźcie, do kiedy trwa promocja. bukki88, 123RF.com, zdjęcie ilustracyjne

Ryanair już teraz zaczyna sprzedaż biletów lotniczych na okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Promocja „Zimowe wypady” to okazja, by tanio spędzić Święta za granicą. Można trafić na prawdziwe okazje, np. lot do Skandynawii za 55 zł, do Londynu za 84 zł, do Mediolanu za 100 zł. Do kiedy trwa promocja i jakie są zasady? Sprawdźcie szybko i zarezerwujcie tanie loty dla siebie.