Poważny wypadek na 143 kilometrze autostrady A4 pod Wrocławiem. Zderzyły się dwie ciężarówki z busem

AKTUALIZACJA

Godz. 10.55

Coraz większe korki po tym zdarzeniu. Zakorkowana jest autostrada przed miejscem wypadku, aż do węzła Wrocław Południe, zator także na jezdni zjazdowej z AOW w stronę A4. Korkuje się także droga wojewódzka 347, którą kierowcy wybierają jako objazd zakorkowanej autostrady. Prowadzący próbują dostać się z powrotem na A4 na węźle Kąty Wrocławskie, to doprowadziło do zablokowania ulic także w tej miejscowości.

Godz. 10.43

Policja informuje, że na miejsce dojechała karetka pogotowia, ratownicy medyczni udzielają pomocy rannym. Obrażenia odniosły dwie osoby, na razie nie podjęto decyzji o przewiezieniu ich do szpitala. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi.

Godz. 10.15

W poniedziałek (10 października) około godziny 9.30 na autostradzie A4 między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice zderzyły się dwie ciężarówki z busem. Wiadomo, że co najmniej dwie osoby są ranne. Policja dotarła już na miejsce wypadku. Obecnie trwają czynności śledcze.