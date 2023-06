Podlaskie na weekend: 19 najbardziej niesamowitych atrakcji. Piękna przyroda, tajemnicze miejsca, nietypowe muzea, kolorowe wsie Emil Hoff

Nad pięknym Jeziorem Wigierskim wznosi się najwspanialszy zabytek sakralny Suwalszczyzny – pokamedulski klasztor w Wigrach. Wzniesiono go dla mnichów w XVII w. na polecenia króla Jana Kazimierza, który chciał w ten sposób wyjednać sobie życzliwość Boga i odsunięcie nieszczęść od Rzeczypospolitej. Po zaborach majątek kamedułów został skonfiskowany, a klasztor popadł niemal w ruinę. Po II wojnie światowej został jednak nie tylko odnowiony, ale też udostępniony turystom. Można tu zwiedzić np. wieżę zegarową, apartamenty papieskie i dawne kamedulskie eremy, czyli pustelnie. Jest ich w Wigrach 17 i można je wynająć na nocleg. Dzięki temu możecie się przekonać na własnej skórze, jak to było dawniej mieszkać w klasztorze kamedułów. Zdjęcie na licencji CC BY-SA 4.0 Piotr Łotocki, CC BY-SA 4.0 Zobacz galerię (20 zdjęć)

Województwo podlaskie to prawdziwy turystyczny skarbiec. Znajdziecie tu moc atrakcji na weekend czy wakacje, od „polskiej Amazonki”, przez tajemnicze uroczysko nad Rospudą, do jedynego w kraju muzeum ikon. Które miejsca na Podlasiu najbardziej warto odwiedzić? Gdzie zobaczyć kolorowe wsie, muzeum mleka albo oficjalną Europejską Wioskę Bocianią? Których letnich imprez nie wolno przegapić? Przygotowaliśmy dla was przewodnik po 19 najlepszych atrakcjach Podlasia.