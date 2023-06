Pawilon Norweski w Cieplicach-Zdroju już czynny. To restauracja z fantastycznymi wnętrzami i otoczeniem. Co można zjeść i za ile?

Pawilon Norweski w Cieplicach-Zdroju. Niezwykła budowla na Dolnym Śląsku

Krótka historia Pawilonu Norweskiego w Jeleniej Górze - Cieplicach

Pawilon wybudował Eugen Füllner, właściciel dobrze prosperującej fabryki maszyn papierniczych. Na początku XX wieku poczynił szereg inwestycji na rzecz uzdrowiska Cieplice. Jedną z nich było założenie malowniczego parku zwanego norweskim.

Eugen Füllner odbył podróż do Norwegii i zauroczony tamtejszym budownictwem ludowym postanowił wznieść w Cieplicach pawilon w tzw. „stylu smoczym”, dziś zwany Pawilonem Norweskim. Pierwowzorem była znajdująca się nieopodal Oslo restauracja „Frognerseteren”.

Do lat 50. XX wieku w pawilonie funkcjonowała restauracja. Od 1967 roku do 11 sierpnia 2013 roku był on siedzibą Muzeum Przyrodniczego, które przeprowadziło się do dawnej Biblioteki Schaffgotschów (Zespołu Pocysterskiego).