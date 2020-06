Od dziś znów można jechać do sanatorium. Jakie zasady obowiązują? [WYTYCZNE MINISTERSTWA]

W kwietniu miałem wyjechać do uzdrowiska, jednak mój turnus się nie odbył. Czy mój termin przepada? Pana turnus nie przepada. Jeżeli zwrócił Pan skierowanie do swojego oddziału wojewódzkiego NFZ, oddział skontaktuje się z Panem i wskaże nowy termin rozpoczęcia leczenia. NFZ poinformuje także o tym, gdzie i w jakich godzinach będzie mógł Pan wykonać test na obecność koronawirusa. Warunkiem wyjazdu do uzdrowiska jest negatywny wynik testu. Wynik testu telefonicznie przekaże Panu uzdrowisko, które nie później niż na 48 godzin przed rozpoczęciem turnusu, potwierdzi Pana przyjazd.

Co mam zrobić ze skierowaniem, którego nie odesłałem do NFZ?

Jeżeli leczenie uzdrowiskowe miało się odbyć pomiędzy 14 marca a 14 czerwca, to takie skierowanie powinien Pan zwrócić do swojego oddziału wojewódzkiego NFZ, tak aby Fundusz mógł wskazać Panu nowe miejsce i termin leczenia. Skierowanie powinno zostać zwrócone do 31 lipca br.

Mam wyznaczony termin na leczenie uzdrowiskowe na drugą połowę czerwca, co mam zrobić, żeby wyjechać do sanatorium?

Jeżeli ma Pan wyznaczony termin i miejsce leczenia, będzie Pan mógł rozpocząć leczenie uzdrowiskowe po wykluczeniu koronawirusa. Oddział wojewódzki NFZ pisemnie poinformuje Pana o tym, gdzie i kiedy będzie mógł Pan wykonać test.