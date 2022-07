Nowo wybudowane osiedle we Wrocławiu może grozić katastrofą budowlaną? Na mieszkania czeka 200 rodzin [ZDJĘCIA]

Problem z oddaniem mieszkań trwa od 14 grudnia 2021 r., kiedy to deweloper Develia S.A. odpowiedzialny za osiedle "Między Parkami" zakończył budowę II i III etapu inwestycji przy ul. Dożynkowej we Wrocławiu. Pod koniec zeszłego roku PINB otrzymał zawiadomienie o końcu prac budowlanych oraz zamiarze przystąpienia do użytkowania mieszkań. Jak informuje nas inspektorat, już wtedy pismo było nieprecyzyjne i zostało uzupełnione w całości dopiero w lutym 2022 r.

Z analizy dokumentacji wynikało, że budowa wcale nie jest zakończona, bo nie spełnia norm bezpieczeństwa. I PINB pozwolenia na użytkowanie mieszkań nie wydał.