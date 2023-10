Nowe połączenie lotnicze z Polski na południe Europy. Gdzie polecimy od listopada?

W nadchodzącym sezonie zimowym, Polskie Linie Lotnicze LOT zaskakują swoich pasażerów nową trasą. Już w listopadzie ruszy bezpośrednie połączenie z polskiego Rzeszowa do słonecznego Mediolanu, stolicy Lombardii. To doskonała wiadomość dla wszystkich miłośników Italii, mody i kultury. Pierwszy lot na tej trasie odbędzie się już 4 listopada.

Nowa trasa z rzeszowskiego lotniska

Nowa trasa to efekt zmian w rozkładzie lotów, które linie lotnicze wprowadzają na nadchodzący okres zimowy. Pod koniec października co roku, przewoźnicy ogłaszają swoje nowe połączenia, co sprawia, że zimowe miesiące obfitują w ciekawe oferty. Polskie Linie Lotnicze LOT wychodzą naprzeciw oczekiwaniom podróżnych, uruchamiając trasę, która zapewni wygodne i szybkie połączenie między Rzeszowem a Mediolanem. Rejsy na tej trasie będą dostępne raz w tygodniu, w każdą sobotę. Samoloty, obsługujące tę trasę, to nowoczesne maszyny Embraer, co gwarantuje komfortowy i bezpieczny lot. Polskie Linie Lotnicze LOT ogłosiły uruchomienie nowego połączenia z Polski do słonecznego Mediolanu. Pierwszy lot na tej trasie planowany jest na początek listopada. To świetna wiadomość dla pasażerów, którzy chcą cieszyć się włoskim słońcem lub wybrać się na zimowy wyjazd narciarski. Krzysztof Kapica/Polska Press/zdjęcie ilustracyjne Maszyna wystartuje z rzeszowskiego lotniska o godzinie 16:50, a po około dwugodzinnej podróży wyląduje na mediolańskim lotnisku o 19:05. Lot powrotny również odbędzie się w sobotę i zaplanowany jest na 19:45 czasu lokalnego, samolot wróci na lotnisko w Rzeszowie o 21:45.

Ile kosztują bilety?

Bilety na nową trasę są już dostępne w sprzedaży, a ceny rozpoczynają się od atrakcyjnych 349 złotych za lot w obie strony. To świetna okazja, by poznać nie tylko Mediolan, który słynie jako stolica mody i finansów, ale również jako doskonałe miejsce na zimowy wyjazd narciarski. Bliskość ośrodków takich jak Montecampione czy Champoluc w Dolinie Aosty stanowi okazję dla miłośników sportów zimowych.

Nowa trasa Rzeszów — Mediolan wpisuje się doskonale w strategię Polskich Linii Lotniczych LOT dotyczącą wzmocnienia pozycji przewoźnika na regionalnych lotniskach. Właśnie taki rozwój oferty może sprawić, że samoloty LOT-u będą często odlatywać z pełnymi miejscami. Adam Hamryszczak, prezes rzeszowskiego portu lotniczego, jest przekonany, że Mediolan to bardzo pożądany kierunek, dlatego nowa trasa zostanie ciepło przyjęta przez podróżnych.

Dla pasażerów korzystających z rzeszowskiego portu lotniczego jest to także dobra wiadomość, ponieważ w nadchodzącym okresie zimowym LOT zwiększy również liczbę połączeń do Warszawy, dodając rejsy w piątkowe przedpołudnia oraz niedzielne wieczory. Ponadto Wizz Air będzie oferował połączenia do Rzymu, a Ryanair utrzyma swoje trasy do Wielkiej Brytanii i Irlandii. Planowane są również loty czarterowe do egipskich kurortów. To kolejny dowód na rosnącą popularność rzeszowskiego lotniska jako wygodnego punktu wyjścia w podróż.

Podróżujący z Polski mają coraz więcej możliwości na zimowe wyjazdy. Nowa trasa z Rzeszowa do Mediolanu to doskonała okazja, by odkryć uroki Włoch w sezonie zimowym. Przekonaj się, że Mediolan to nie tylko miasto mody i finansów, ale także idealne miejsce na aktywny wypoczynek.

Źródła: podroze.radiozet.pl, rzeszowairport.pl