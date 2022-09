Nowe obwodnice na Dolnym Śląsku. Urząd Marszałkowski wybuduje kolejne trzy

Trzy nowe obwodnice dołączą do 10 już istniejących na Dolnym Śląsku. Nowe drogi to także trzy projekty złożone w zeszłym roku do naboru Funduszu Rozwoju Dróg. Z Dolnego Śląska zatwierdzono wszystkie projekty. - W ramach dzisiejszej umowy przekażemy ponad 120 milionów złotych. Te trzy inwestycje będą wsparte środkami z Funduszu Rozwoju Dróg. To kolejny przykład na to, że rząd aktywnie angażuje się we wspieranie inwestycji samorządowych i lokalnych – dodaje Rafał Weber.

Wśród projektów, które dostaną w tym roku dofinansowanie z budżetu państwa i, których ogólny koszt to nieco ponad 200 mln złotych są: