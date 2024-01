15 nowych radiowozów policji na Dolnym Śląsku. Co to za auta i gdzie trafią? Zdjęcia, film

- Flota dolnośląskiej Policji powiększyła się o 15 radiowozów. Są to pojazdy w nowym oznakowaniu, które wykorzystywać będą teraz funkcjonariusze pełniący służbę na terenie miast i powiatów naszego województwa. Do policjantów trafią pojazdy marki Kia Sportage i Ceed. Otrzymane nowe pojazdy, dadzą policjantom możliwość realizacji ustawowych zadań, na jeszcze wyższym niż dotychczas poziomie - informuje Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu.

KWP we Wrocławiu