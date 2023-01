Nostalgiczna podróż do czasów dzieciństwa. W Kudowie-Zdroju zobaczysz kultowe zabawki z dawnych lat

Pod koniec grudnia 2022 r. minęło dokładnie 20 lat od czasu powstania Muzeum Zabawek w Kudowie-Zdroju. Przez lata, jego właściciele zgromadzili ponad 5 tysięcy eksponatów z różnych części świata. W okazałej kolekcji znajdziemy m.in. kultowe zabawki z lat 90., 80., 70. 60. 50. Zwiedzanie tego miejsca to nie tylko dobra zabawa, ale także powrót do historii i wspomnień z dawnych lat.

- Większość zabawek pochodzi ze starań moich rodziców. Jest to kolekcja, którą gromadzili latami. Z biegiem czasu, jak muzeum było coraz bardziej rozpoznawalne, to wiele osób przekazywało nam swoje eksponaty i pamiątki. Obecnie mamy ich ponad 5 tysięcy. Nie wszystko jest na ekspozycji ze względu na ograniczone miejsce, ale pracujemy nad tym żeby wymieniać eksponaty. Drugie tyle jest w magazynach oraz na drugiej wystawie w Krynicy-Zdroju, gdzie aktualnie znajduje się ok. 3,5 tysiąca eksponatów. Prowadzimy tam zaawansowane prace żeby otworzyć nową siedzibę - mówi Urszula Ozierańska-Pasławska, menadżer muzeum.