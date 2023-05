Noc Muzeów Dolnym Śląsku rusza już w ten weekend. W programie m.in. wejście za kulisy teatrów lub do lochów oraz udział w patrolu Alina Gierak

12 i 13 maja z okazji Nocy Muzeów 2023 w dolnośląskich muzeach, zamkach czy teatrach przygotowano mnóstwo ciekawych wydarzeń. Wśród nich będzie zwiedzanie miejsc, do których na co dzień nie ma wstępu. 19 i 20 maja do Nocy Muzeów włączą się wrocławskie placówki. Przeczytajcie poniżej o niektórych propozycjach przygotowanych na Dolnym Śląsku na tegoroczną Noc Muzeów.