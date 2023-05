Noc Muzeów 2023. Kiedy jest w tym roku i co warto zobaczyć w największych polskich miastach?

Co to jest Noc Muzeów?

Europejska Noc Muzeów to impreza kulturalna, podczas której muzea, galerie sztuki i instytucje kultury udostępniają swoje wnętrza do zwiedzania, w godzinach nocnych. Zazwyczaj Nocy Muzeów towarzyszą specjalne atrakcje jak występy artystyczne, warsztaty czy specjalne oprowadzania.

W Polsce wydarzenie to odbywa się od 2003 roku, kiedy to poznańskie Muzeum Narodowe, zorganizowało pierwszą w naszym kraju Noc Muzeów. Inicjatywa Europejskiej Nocy Muzeów została zapoczątkowana w Europie w 1997 roku, kiedy to po raz pierwszy zorganizowano Noc Muzeów w Berlinie. Od tamtej pory co roku w Nocy Muzeów bierze udział około 120 miast z całej Europy.