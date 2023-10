Najpiękniejsze ratusze na Dolnym Śląsku. Te budynki to perełki architektoniczne! Zobaczcie zdjęcia

Dawniej ratusze świadczyły o zamożności poszczególnych miast i były oznaką wolności. Zaczęły powstawać już w XII wieku na terenie Europy. Część z nich pełniło funkcję obronną, dlatego miały dobudowane wieże. Niektóre z budowli do dziś mają dwie, jak ratusz w Szprotawie. Centralnym punktem obiektów były sale obrad i nic dziwnego, że nadal są najbardziej reprezentatywne. W wielu z nich spotkamy na ścianach zabytkowe elementy dekoracyjne. Wśród najbardziej oryginalnych ratuszy w Polsce należy wymienić: drewniany w Sulmierzycach oraz budynek o konstrukcji ryglowej, tzw. mur pruski w Nowym Warpnie .

Dolny Śląsk jest pełen pięknych miejscowości z cudownymi krajobrazami, miejscami, gdzie słychać śpiew ptaków a noc jest naprawdę ciemna. Wybraliśmy dla was 15 dolnośląskich gmin, do których warto się…

Zabytkowe ratusze na Dolnym Śląsku. Wybieramy najładniejsze

W regionie Dolnego Śląska znajduje się kilkadziesiąt zabytkowych obiektów. Większość z nich to renesansowe i barokowe budowle, które zostały odremontowane i do dziś pełnią funkcję użytkową. Na liście znajdują się, m.in. ratusze w:

Najpiękniejsze ratusze Dolnego Śląska. To architektoniczne perełki! Zobaczcie >>

Największy ratusz w Polsce znajduje się we Wrocławiu. Wiedzieliście o tym?

Ratusz w Lubinie cieszy się popularnością Internautów. Powstał w miejscu klasztoru

Klasycystyczna budowla powstała w miejscu klasztoru karmelitów bosych w 1827 roku. Budynek w czasie wojny został dwukrotnie zniszczony, a ludzie uwięzieni w jego piwnicach w 1944 roku byli zmuszani do kanibalizmu . Ratusz odbudowano w latach powojennych (1947-1952), a odremontowano w 2017 roku. W środku znajduje się nowoczesne muzeum miejskie oraz biuro prezydenta Lubina. Obiekt jest jednym z najchętniej odwiedzanych i komentowanych przez Internautów.

Jak dojechać do ratusza w Lubinie? Mapa dojazdu

Ratusz znajduje się na planu Władysława Łokietka. Dotarcie tu z Wrocławia zajmie nam niewiele ponad godzinę (109 kilometrów). Przy okazji możemy także zobaczyć kaplicę zamkową, basztę głogowską oraz pozostałości po murach miejskich.

Jesteście ciekawi jak prezentują się pozostałe ratusze? Poznajcie ich historię i zobaczcie je na zdjęciach. Może zachęci to was do weekendowych podróży >>