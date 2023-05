Najlepsze atrakcje Liverpoolu na niezapomniany weekend. Ukochany klub The Beatles, strefa Eurowizji, pływająca restauracja, zabytki UNESCO

Wielki finał Eurowizji już w sobotę 13 maja 2023. Tegoroczna edycja konkursu rozgrywa się w Liverpoolu, mieście Beatlesów. Muzyczny konkurs to więc świetna okazja, by je odwiedzić. Co najbardziej warto zobaczyć w Liverpoolu? Jak spędzić niezapomniany weekend w tym mieście? Zapraszamy do galerii 14 najciekawszych atrakcji, od miejsc związanych z Beatlesami po zabytki UNESCO.

Victorburnside, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne