Najbardziej seksowne polskie sportsmenki [GALERIA ZDJĘĆ]

Śląsk Wrocław trenuje przy Oporowskiej. Na boisku po dwie osoby [ZDJĘCIA]

Śląsk Wrocław wrócił do treningów. W poniedziałek i we wtorek (4-5 maja) piłkarze trenują tylko po dwie osoby na dwóch płytach przy Oporowskiej: głównej i bocznej od strony ul. Kruczej. Zajęcia rozłożone są w czasie (od rana do godz. 19), poszczególne dwójki nie spotykają się, a ...