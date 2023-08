Nadchodzi Dolnośląski Festiwal Pieroga w Czarnym Borze i konkurs. Pokaż, że Twoje pierogi są najlepsze!

Już 3 września 2023 Dolnośląski Festiwal Pieroga

Konkurs „Na Najsmaczniejsze Pierogi” - jak się do niego zgłosić?

Warunki uczestnictwa w konkursie „Na Najsmaczniejsze Pierogi”

Grupy uczestniczące w rywalizacji muszą dostarczyć w dniu zawodów komisji oceniającej co najmniej 6 sztuk swoich konkursowych pierogów. Dodatkowo, wystawcy instytucjonalni powinni przygotować minimum 3 kg pierogów (osobno po 3 kg z każdego rodzaju zgłoszonych pierogów do konkursu) i dostarczyć je do biura zawodów w dniu konkursu, natomiast wystawcy indywidualni, instytucje i organizacja biorące udział w rywalizacji powinny przygotować minimum 2 kg pierogów (osobno po 2 kg z każdego rodzaju zgłoszonych do konkursu).

