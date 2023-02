Na Dolnym Śląsku mamy aż dziesięć miejścowości uzdrowiskowych! Znacie je? Zobaczcie!

Dolny Śląsk to niezwykła kraina. Bogata historia, przemysł, ale i znakomite warunki do uprawiania turystyki. Mamy tu m.in. uzdrowiska, do których zjeżdżają kuracjusze z całego kraju, a nawet świata.

Od stuleci znane są bowiem walory panującego w nich klimatu, jakość i różnorodność wód mineralnych, no i coraz lepsze warunki do wypoczywania i uprawiania turystyki. Miejscowości uzdrowiskowe mają do zaoferowania nie tylko coś dobrego dla naszego zdrowia, ale i coś dla ducha, np. festiwale muzyczne w Dusznikach czy Szczawnie-Zdroju. Warto zatem wybrać się do naszych uzdrowisk. W województwie mamy ich dziesięć. Zobaczcie jakie.