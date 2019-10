MTB. Maja Włoszczowska wygrała wyścig Salamina Epic Battle

Pierwszy etap, jazdę indywidualną na czas zakończyła na 3. pozycji. W maratonie pokazała moc, wygrywając z przewagą 8 minut nad drugą zawodniczką. Trzeci etap, cross-country zakończyła na miejscu drugim. Zawodniczka Kross Racing Team kontrolowała wyścig, koncentrując się na zwycięstwie w klasyfikacji generalnej. Swoją znakomitą dyspozycję potwierdziła w czwartej odsłonie zmagań – short race – ponownie plasując się na czele i pewnie triumfując w całej rywalizacji.

Za mną cztery dni bardzo wymagającego ścigania. Najbardziej cieszy zwycięstwo w klasyfikacji generalnej i równa forma przez cały wyścig. Szczególnie jestem zadowolona ze startu w maratonie, który co prawda dał mi się we znaki, ale ułatwił kontrolowanie dwóch ostatnich startów z perspektywy liderki. Przyjechałam do Grecji po 80 punktów do rankingu UCI i cel udało się skutecznie zrealizować. Liczę, że dobra passa zostanie podtrzymana również za tydzień podczas kolejnego wyścigu