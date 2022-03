Monika Brodka będzie gotować na granicy dla uchodźców z Ukrainy. Dołącza do Żarcia Na Kółkach i apeluje do kucharzy Anna Daniluk

Monika Brodka postanowiła pomóc na granicy gotując w food trucku dla uchodźców z Ukrainy. Sylwia Dąbrowa/PolskaPress

Monika Brodka to jedna z ciekawszych osobowości artystycznych w Polsce. Znana jest z zamiłowania do alternatywnej muzyki, mody oraz gotowania. „Kochane gastroludki. Pomóżcie! Piszcie do mnie. Organizujemy ekspedycję, żeby nakarmić ludzi na granicy!” – zaapelowała na swoim profilu na Instagramie.