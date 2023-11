Mistrz Polski MMA z Kamiennej Góry będzie walczył w Wałbrzychu. Zobaczcie, jak przygotowuje się do walki FILM, ZDJĘCIA

Mateusz Bocheński trenuje MMA od 13 go roku życia. Namówił go do tego tato.

- I nie żałuje tej decyzji - mówi Mateusz Bocheński, Mistrz Polski MMA. - Ten sport nauczył mnie pokory, rywalizacji i determinacji. Czuję się bardziej pewny siebie i z łatwością mógłbym się obronić na ulicy. Mam już za sobą kilka walk amatorskich i bilans 3.0 - opowiada Mateusz i wylicza osiągnięcia.

Zajął pierwsze miejsce w Mistrzostwach Dolnego Śląska oraz Pierwsze miejsce w Mistrzostwach Polski. Przyznaje, że ciężko pracuje, aby osiągnąć takie cele.

- Najbliższą walkę mam 8 grudnia w Wałbrzychu z dobrym przeciwnikiem. Moim cele jest osiągnąć sukces, czyli zostać najlepszym zawodnikiem MMA. Chcę również w przyszłości pomóc swojej rodzinie, aby zaspokoić wszystkie potrzeby dzieci i wnuków. Wierzę, że w przyszłości będę tym, kim chcę być i osiągnę sukces i na pewno mi się to uda. Jeszcze będzie o mnie głośno - zapowiada Mateusz Bocheński.

Zawodnik z Kamiennej Góry jest bardzo zdeterminowany. W Wałbrzychu zmierzy się z Aleksandrem Szmajem.