Mazowsze zachwyca atrakcjami. Eksperci wskazali 6 najlepszych miejsc na krótkie wycieczki z Warszawy w nadchodzący weekend

Najlepsze atrakcje turystyczne Mazowsza wybrane! Eksperci wskazali 6 wyjątkowych miejsc

Na razie poznaliśmy zwycięskie atrakcje Mazowsza. Przekonajcie się, które miejsca niedaleko Warszawy warto odwiedzić. Zaplanujcie wycieczki już w najbliższy weekend – niektóre z opisanych niżej atrakcji zakończą sezon już za kilka dni, więc to ostatnia szansa, by z nich skorzystać.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Zwycięzcy etapu regionalnego przechodzą do ogólnokrajowego i będą rywalizować o Złoty Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. Wyniki etapu ogólnopolskiego mają zostać ogłoszone 28 listopada 2023.

6 najlepszych miejsc na krótkie wycieczki z Warszawy. Prawdziwe cuda na Mazowszu

Nie trzeba nawet wyjeżdżać z Warszawy, by spędzić czas w niezwykłym miejscu. Certyfikat MROT otrzymało Muzeum Fabryki Norblina na Woli. Towarzystwo Akcyjne Fabryk Metalowych „Norblin, Bracia Buch i T. Werner” założono w 1820 r. i działało aż do 1982 r. Dziś na terenie kompleksu fabrycznego można oglądać zabytkowe budynki i ponad 50 maszyn. Na turystów czekają 4 ścieżki zwiedzania: „Budynki i architektura, „Ludzie”, „Maszyny i rządzenia”, „Wyroby”, każda o trzech stopniach zaawansowania (Rodzina, Turysta, Ekspert).

Warto zajrzeć też np. do Starej Oranżerii z galerią rzeźb polskich artystów i kopiami słynnych starożytnych posągów. Ogrody Łazienek Królewskich są czynne codziennie, a wstęp jest bezpłatny. Muzeum jest otwarte od wtorku do niedzieli i trzeba kupić bilet.

W pozostałej części wystawy czeka na was 1,8 tys. dzieł sztuki i przedmiotów codziennego użytku w stylu Art Deco, modnym w latach 20. i 30. XX w. Zobaczycie tu m.in. meble, szkło, ceramikę, malarstwo, rzeźbę, stroje, biżuterię, jest nawet odtworzone całe mieszkanie polskiej inteligencji z lat 30.z pokojem wielofunkcyjnym (połączenie sypialni, kuchni, jadalni i gabinetu). W Sali Tożsamości zobaczycie dzieła sztuki inspirowane ludowością i folklorem.

Wystawa jest otwarta od wtorku do niedzieli w godz. 10:00-16:00, wstęp bezpłatny.

Szlak Wkry

Stowarzyszenie Sympatyków Doliny Rzeki „Nasza Wkra” opracowało szlak turystyczny niedaleko Warszawy, który zaprowadzi was do najciekawszych miejsc w Dolinie Wkry. Znajdziecie tam atrakcje dla rodzin z dziećmi, miłośników spacerów i aktywnego wypoczynku. Co czeka na szlaki?