Masz sprawę do policji, połącz się przez aplikację Moja Komenda [FILM]

W okresie, gdy wiele osób unika wychodzenia z domu, policjanci cały czas są na służbie, a komisariaty są otwarte. Apelujemy jednak o to, aby stosować się do zaleceń służb sanitarnych, a do jednostek przychodzić tylko w sprawach pilnych. Kontakt z policjantami może ułatwić darmowa aplikacja Moja Komenda - mówi asp. szt. Monika Kaleta z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.