Majówka w kamperze? To bardzo dobry pomysł! Kampera można kupić już do 50 tyś. złotych. Oferty z Dolnego Śląska Anna Ickiewicz

Zebraliśmy dla Was oferty sprzedaży kamperów z Dolnego Śląska, które nie przekraczają 50 000 zł. Pod każdym zdjęciem znajdziecie cenę, opis oraz link do oferty. Może warto zainwestować i przeżyć przygodę życia. Kliknij dalej --->>> OLX/OTOMOTO Zobacz galerię (15 zdjęć)

Brak Wam pomysłu co robić w długi, bo aż pięciodniowy kwietniowo- majowy weekend? Dobrym pomysłem jest wycieczka kamperem. Choć wydawałoby się, że ten sposób podróżowania wymaga włożenia dużego wkładu finansowego, my znaleźliśmy samochody do 50 000 zł, którymi wyruszycie na przygodę życia.