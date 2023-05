Infrastruktura rowerowa Wałbrzycha, Legnicy i Wrocławia pod lupą NIK. Wałbrzych ma Oficera Rowerowego!

Utrzymanie i rozwój miejskich sieci infrastruktury rowerowej w Wałbrzychu wg NIK

rozwój infrastruktury rowerowej w latach 2019–2022 (I kwartał),

Dla porównania, w analogicznym okresie w bogatszej i porównywalnej co do liczby mieszkańców Legnicy

Drogi dla rowerów wydłużyły się z 26,60 km do 31,40 km, czyli o 18,05%,

wydłużyły się z 0,15 km do 0,89 km, czyli o 493,33% a nowe drogi dla pieszych i rowerów wydłużyły się w tym mieście z 8,00 do 11,70 km, co daje wzrost o 46,25%.

Ul. Sikorskiego, Strzegomska i Wysockiego - tu w ostatnich latach powstały ścieżki rowerowe w Wałbrzychu. Elżbieta Węgrzyn

Co prawda w Koninie, Radomiu i Sopocie odcinki dróg z pasami ruchu dla rowerów nie wydłużyły się w tym czasie nawet o centymetr, a w Kaliszu nawet skrócono je o ponad 12%, jednak nie zmienia to faktu, że zarówno w Wałbrzychu, jak i w Legnicy w ostatnich larach nie mieliśmy do czynienia z jakimś spektakularnym przełomem w zakresie wzrostu długości ścieżek rowerowych, czy też dróg dla pieszych i rowerów.

Co więcej, ku ubolewaniu rowerzystów, a nawet pieszych, nowa obwodnica Wałbrzycha oddana do ruchu jesienią 2022 nie zawiera infrastruktury rowerowej, choć leżące w pasie drogi, używane w czasie jej budowy drogi techniczne na te cele mogą być kiedyś zaadaptowane.

Spektakularne efekty w postaci wzrostu procentowego dróg dla rowerów o 31.39% i dróg dla pieszych i rowerów o 9%, co w kilometrach daje odpowiednio 26,44 km i 16,91 km może sobie pozwolić tylko aglomeracja wielkości Wrocławia. A i tu wzrosty te w stosunku do posiadanej łącznej długości dróg zapewne nie budzą zachwytu.