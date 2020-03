KORONAWIRUS. Najświeższe informacje z Wrocławia

środa (11 marca), godz. 18.50 Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk przedstawił raport dotyczący koronawirusa we Wrocławiu. Oto najważniejsze punkty:

Prezydent zaapelował także do młodzieży, by "darowała sobie" w tym roku witanie wiosny na Wyspie Słodowej.

Środa, godz. 14.40

We Wrocławiu potwierdzono już 5 przypadków zarażenia koronawirusem. Czwarta i piąta osoba to małżeństwo. Chora kobieta nie jest jednak leczona w szpitalu, przebywa we własnym mieszkaniu. Jej mąż przeszedł zakażenie bezobjawowo, jest już zdrowy.

Środa, godz. 9.40

Mężczyzna z USA, który podczas krótkiego pobytu we Wrocławiu zaraził koronawirusem swoich bliskich z Wrocławia do USA poleciał samolotem. Z kim? Nie wiadomo. Sanepid nie szukał innych pasażerów, bo formalnie podczas pobytu w Polsce Amerykanin był zdrowy. Sam koronawirusem zaraził się wcześniej podczas szkolenia we Włoszech.